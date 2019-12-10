إصابة شرطيين في حادث إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب اثنان من رجال الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث إطلاق نار بولاية نيوجيرسي.
وكانت السلطات الأمريكية أعلنت عن حادث إطلاق نار بولاية نيوجيرسي، ما تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة، أثناء تعاملهما مع الهجوم.
وأعلنت الشرطة أنها تقوم بتأمين المدارس والمنشآت الحكومية؛ لحماية الطلاب والموظفين، كما تكثف البحث عن اثنين من المشتبه بهم، رجل وامرأة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
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