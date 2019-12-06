ترامب: الملك سلمان أكد لي أن مطلق النار بفلوريدا لا يمثل بأي شكل مشاعر شعب السعودية

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنّ "ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ اتّصل بي هاتفيًّا للتعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الّذين قُتلوا وجُرحوا في الهجوم الّذي وقع في بينساكولا ب​فلوريدا​".

وكشف في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "ملك السعودية قال إنّ الشعب السعودي غاضب بشدّة من الأعمال البربريّة الّتي قام بها مطلق النار، وأنّ هذا الشخص لا يمثّل بأيّ طريقة أو شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي الّذي يحبّ الشعب الأميركي".