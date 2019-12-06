سيطرة ليفربول على الصدارة الأبرز في حصاد الجولة الـ15 من البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز بالعديد من المباريات المثيرة والنتائج الكبيرة.

ليفربول سحق جاره إيفرتون بخماسية مقابل هدفين في مباراة "ديربي الميرسيسايد"، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة.

وفاز ليستر سيتي على واتفورد بثنائية دون رد، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة يستعيد بها وصافة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وحقق تشيلسي فوزا صعبا على ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث.

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وانتصر مانشستر يونايتد 2-1 على توتنهام، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، متفوقا بفارق نقطة وحيدة عن "السبيرز" في المركز الثامن.

وواصل فريق أرسنال السقوط داخل ملعبه "الإمارات" بعدما تغلب عليه ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف.

وحقق نيوكاسل فوزا بهدفين دون رد على حساب شيفيلد يونايتد ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ11، بنفس رصيد شيفيلد "التاسع" والذي يتفوق بفارق الأهداف.

"العين الرياضية" تستعرض بالفيديو أبرز الظواهر والأرقام التي شهدتها الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.