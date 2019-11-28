خولة بنعمران تجري عملية جراحية.. وابنها جاد يقبل يديها – فيديو

خضعت الفنانة خولة بنعمران، أمس الأربعاء، لعملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية، وطمأنت جمهورها أنها تمت بنجاح.
وشاركت خولة بنعمران على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورة وهي على السرير، بعد لحظات من خضوعها للعملية، موضحة أنها تمت بنجاح.
ووثقت خولة لحظة زيارة ابنها الوحيد” جاد” لها، وهو يقبل يديها، معبرا لها عن حبه.
وكشفت بنعمران، سابقا، أنها ستخضع لعملية لاستئصال الغدة الدرقية، وينتابها تخوف من تضرر أحبالها الصوتية، غير أن الأطباء أكدوا لها أن العملية لن تؤثر في صوتها.
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