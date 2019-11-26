توقيف شاب مصري بسبب رفع علم فلسطين في مباراة كرة قدم

قررت نيابة ​أمن الدولة​ العليا في مصر، "حبس الشاب المصري عز منير خضر الذي رفع علم فلسطين في استاد ​القاهرة​ أثناء مباراة منتخب مصر و​جنوب إفريقيا​".

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