موقع روسي: مصر تستقبل هذا العام حوالي 13 مليون سائح

أكد موقع ريا الروسي أن مصر سيصل عدد السياح الذين زارو مصر حتى نهاية عام 2019 ،إلى حوالي 13 مليون سائح أجنبي.



وأضاف الموقع أنه في عام 2018 ،زار مصر حوالي 11.5 مليون ضيف أجنبي البلاد.



واشارت الموقع إلى تصريحات وزيرة السياحة المصري ، رانيا مشاط

، بأن الدولة تقترب من ذروتها في عام 2010 ، عندما زار 14 مليون ضيف البلاد. في ذلك الوقت ، كان الروس لا يزالون يسافرون بنشاط ، وكان البريطانيون يزورون شرم الشيخ.



واوضح الموقع أن وزيرة السياحة المصرية ربطت زيادة تدفق السياح مع "مستوى عالٍ من الأمن" وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ، بما في ذلك تصنيف الفنادق الجديد .



وأشارت إلى أن الإمكانات تكمن في تشجيع المغامرة والسياحة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك ، تأمل الدولة في زيادة عدد الضيوف القادمين لأغراض مشاهدة المعالم السياحية فيما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2020.

