روحية شباب اسود الرافدين تكسر كبرياء قطر في افتتاح خليجي 24

المنتخب القطري بدأ المباراة بضغط كبير وشكل خطورة على مرمى العراق، لكن بسالة جلال حسن كانت في المرصاد، ليلملم الاسود اوراقهم ويبدأون الهجمات على المرمى القطري، تكللت بهدف اول عن طريق محمد قاسم في الدقيقة 18 من كرة عرضية خدعت الجميع.
قاسم لم يكتفِ بهذا الهدف، حيث واصل تألقه بتسجيل هدفٍ ثانٍ من كرة صاروخية على مشارف منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس القطري سعد الشيب معلناً عن هدفٍ ثانٍ له ولاسود الرافدين في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني، حاول فيليكس سانشيز ان يعيد فريقه الى اجواء المباراة، حيث اجرى عدة تبديلات، ليستجيب له البديل عبد العزيز حاتم ويسجل هدف العنابي في الدقيقة 49 مستغلاً ارتباك دفاع اسود الرافدين.
بعد الهدف، لم يقف كاتانيتش مكتوف الايدي، فهو الاخر اجرى تغييراته وقام بتأمين المنطقة الدفاعية، ليستبسل الاسود في حماية مرماهم طيلة دقائق الشوط الثاني، الذي امتدت اوقاته الاضافية الى 8 دقائق، قبل ان يطلق الحكم السويسري ليونيل تشيدي صافرة نهاية اللقاء معلناً فوز العراق 2-1.
الفوز وضع اسود الرافدين في الصدارة المؤقتة للمجموعة برصيد 3 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة الامارات واليمن التي انطلقت قبل قليل.
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