مستشفى الشرطة بأسيوط تعلن الكشف والعلاج المجاني للسيدات

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:
أعلنت مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط، أمس الأحد، فتح أبوابها للسيدات للكشف الطبي في كافة التخصصات ولمدة 3 أيام؛ في إطار حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".
وخصصت مستشفى الشرطة بأسيوط، استقبال السيدات من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة لتوقيع الكشف الطبي والعلاج مجانًا.
يأتي ذلك ضمن حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار حرص الوزارة على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديرًا من الوزارة للمرأة المصرية ودورها الفعّال في المجتمع.
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