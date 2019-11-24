اعتقال شاب مسلم بعد تصدية لمتطرف حرق المصحف في النرويج

المناطق-الرياض

في واحدة من البطولات التي يسطرها الشباب المسلم الغيور على دينه أقدم شاب قيل أنه باكستاني ويدعى “الياس” للتصدي للمتطرف النرويجي الذي حاول احراق المصحف الشريف في إحدى الساحات النرويجية.

لكن الشرطة النرويجية التي كانت حاضرة لحماية المتطرف “لاروس ثورسين” منعت الشاب المسلم الياس من التصدي للمتطرف وقامت باعتقاله أمام نظر أكثر من العشرات الذين حضروا محاولة المتطرف حرق المصحف الشريف.

وكانت جماعة “سيان” (أوقفوا أسلمة النرويج) قد قامت قبل أسبوع بتنظيم تظاهرة، أعلنت قبلها نيتها حرق نسخة من القرآن.

ورداً على هذه المحاولة المتطرفة قام أكثر من “500” شخص من مناهضي العنصرية بتنظيم وقفه احتجاجية على سماح الحكومة النرويجية لهذه الجماعة المتطرفة بأحراق المصحف الشريف.