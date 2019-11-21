- 1/2
- 2/2
2019-11-21 | 16:42
2,408 مشاهدة
اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2020.
واوقعت القرعة، ليوث الرافدين ضمن المجموعة الاولى لتصفيات اسيا للشباب إلى جانب عمان والكويت وفلسطين وباكستان.
وفيما يلي مواعيد مباريات العراق في التصفيات:
العراق & الكويت - الساعة 3:00 - الاحد 24-11
العراق & باكستان - الساعة 3:00 الثلاثاء 26-11
العراق & فلسطين – الساعة 3:00 الخميس 28-11
العراق & عمان – الساعة 6:00 السبت 30-11
وستقام جميع المباريات في سطلنة عمان وعلى ملعب السيب.
وفيما يلي مواعيد مباريات العراق في التصفيات:
العراق & الكويت - الساعة 3:00 - الاحد 24-11
العراق & باكستان - الساعة 3:00 الثلاثاء 26-11
العراق & فلسطين – الساعة 3:00 الخميس 28-11
العراق & عمان – الساعة 6:00 السبت 30-11
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تود معرفته عن مباريات ليوث الرافدين في تصفيات آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.