تعرف على موعد إطلاق تذاكر مباراة العراق والبحرين

وسيتم طرح تذاكر مباراة العراق والبحرين المجانية في ملعب ملعب عمان الدولي قبل أربع ساعات من انطلاقها وسيكون بإمكان الجماهير الحصول عليها من الاكشاك الموزعة في الملعب قبل الدخول عبر البوابات الالكترونية.وسيقود اللقاء طاقم تحكيم سنغافوري بقيادة الحكم محمد تقي فيما سيكون الحكم الرابع من الاردن ومقيم الحكام من الامارات والمشرف من لبنان.

المباراة ستقام عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد يوم الثلاثاء المقبل.

