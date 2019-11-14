شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. ماذا فعل الرئيس التونسي بطفل شريد أثناء مرور موكبه بجانب مكب للنفايات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 الخليج 365 - خاص رصد محرر "الخليج 365" صورة للرئيس التونسي الجديد قيس بن سعيد، وهو يحتضن طفلا.

Advertisements وكان الرئيس التونسي في موكبه أثناء مروره بجانب مكب نفايات، وشاهد طفلا شريدا يحاول التقاط شيء ليقتاته. وما إن رأى الرئيس التونسي الطفل، حتى أمر السائق بالتوقف ونزل ليحتضن الطفل وأخذه معه إلى القصر الرئاسي. وغادر الرئيس التوتسي وهو يردد :"إني أخافُ أن أُسألَ عنكَ يوم القيامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماذا فعل الرئيس التونسي بطفل شريد أثناء مرور موكبه بجانب مكب للنفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.