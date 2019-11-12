اعتقال يمني طعن أعضاء فرقة مسرحية بالسعودية

باشرت الأجهزة الأمنية السعودية، التعامل مع حالة اعتداء بالطعن على أعضاء فرقة مسرحية بمسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز. وقال شاكر بن سليمان التويجري المتحدث الاعلامي Advertisements لشرطة الرياض، انه تم اعتقال الجاني. لشرطة الرياض، انه تم اعتقال الجاني. وأضاف "تبين أنه يحمل الجنسية اليمنية ويبلغ من العمر 33 عامًا. وتابع: "ضبط بحوزته السلاح المستخدم "سكين"، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية. "سكين"، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية. وأشار التويجري في تصريحاته إلى أنه جرى تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية بسيطة، وأن حالتهم الصحية أصبحت مستقرة، منوها إلى أنهم تلقوا العناية الطبية اللازمة.

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