بالفيديو.. حكم عراقي يوقف مباراة بسبب نيران في المدرجات

وقاد المباراة لحكم الدولي العراقي، علي صباح، الذي اضطر الى إيقاف المباراة بسبب النيران التي اشعلها جمهور اولمبيك آسفي في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وتسببت النيران بانعدام الرؤية بالنسبة للحكم وللاعبين، وبعد دقيقتين قرر صباح استئناف المباراة التي أشهر بطاقة حمراء واحدة فيها.



يذكر ان الحكم الدولي علي صباح، سيصبح اول حكم عراقي يقود مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، ليدخل التأريخ الاسيوي من اوسع ابوابه.

صباح سيقود مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال آسيا بين الهلال السعودي واوراوا الياباني والتي ستقام على استاد جامعة الملك سعود في السعودية في التاسع من شهر تشرين الثاني الحالي.



