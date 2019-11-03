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بالفيديو.. حكم عراقي يوقف مباراة بسبب نيران في المدرجات

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2019-11-03 | 22:14

بالفيديو.. حكم عراقي يوقف مباراة بسبب نيران في المدرجات

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة اولمبيك آسفي المغربي امام ضيفه الترجي التونسي والتي أقيمت على ملعب المسيرة الخضراء في المغرب ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الابطال "كأس محمد السادس".
وقاد المباراة لحكم الدولي العراقي، علي صباح، الذي اضطر الى إيقاف المباراة بسبب النيران التي اشعلها جمهور اولمبيك آسفي في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وتسببت النيران بانعدام الرؤية بالنسبة للحكم وللاعبين، وبعد دقيقتين قرر صباح استئناف المباراة التي أشهر بطاقة حمراء واحدة فيها.


يذكر ان الحكم الدولي علي صباح، سيصبح اول حكم عراقي يقود مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، ليدخل التأريخ الاسيوي من اوسع ابوابه.

صباح سيقود مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال آسيا بين الهلال السعودي واوراوا الياباني والتي ستقام على استاد جامعة الملك سعود في في التاسع من شهر تشرين الثاني الحالي.



محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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