ترامب: سأجعل من منتجع "بالم بيتش" بولاية فلوريدا مقرا دائما لإقامتي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيجعل من منتجع "بالم بيتش" بولاية فلوريدا مقرا دائما لإقامته بدلا من شقته في "ترامب تاور" بمدينة نيويورك. وقال في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "أصبحت أعشق البيت الأبيض وأتمنى أن أبقى فيه للسنوات الخمس المقبلة بينما نجعل أميركا عظيمة مرة آخرى، لكنني وعائلتي سنجعل من منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا مقر إقامتنا الدائم".

وأوضح انه "على الرغم من حقيقة أني أدفع ملايين الدولارات في المدينة والولاية والضرائب المحلية كل عام، يعاملوني بعض الزعماء السياسيين في المدينة والولاية، معاملة سيئة". وشدد على أنه "سأكون دائما في مساعدة نيويورك وشعبها العظيم. وسيكون لها دائما مكانا خاصا في قلبي".