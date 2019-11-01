مصادر لـ«الاتحاد»: إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة الجزائرية غداً

محمد إبراهيم (الجزائر)

كشفت مصادر مطلعة، بالسلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، عن أنه سيتم إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، غداً السبت، مؤكدةً أنه تم قبول ملفات 6 مرشحين على الأقل، وقالت المصادر، التي تحدثت لـ«الاتحاد»: إن «محمد شرفي رئيس السلطة سيعلن، غداً السبت، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، المقررة في 12 ديسمبر المقبل، في مؤتمر صحفي، يعقده بمقر السلطة، بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة».

وأوضحت المصادر أن سلطة الانتخابات ستكشف في المؤتمر الصحفي تفاصيل عمليات الفرز، عبر نشر عدد استمارات التوقيع الفردية لكل المرشحين، وكذلك عدد الاستمارات الملغاة، مشيرة إلى أنه تم احتساب 10 آلاف استمارة إضافية، بالنسبة للملفات المقبولة في حال تخطي العدد المطلوب المقدر بـ 50 ألف استمارة.

وبحسب مصادر، فقد تم قبول ملفات 6 مرشحين على الأقل، مرجحة أن من بينهم كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.

واستبعدت المصادر، أن تؤثر أزمة القضاة الحالية على سير الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي ذلك، فيما نظم القضاة وقفة احتجاجية، أمس، بالقرب من المحكمة العليا، في خامس أيام إضرابهم المستمر، احتجاجاً على حركة تنقلات وتغييرات في صفوفهم.

واختار القضاة، التظاهر قرب المحكمة العليا، لوجود بلقاسم زغماتي، وزير العدل بها، حيث شهد مراسم تنصيب 100 قاضي جديد في المحكمة. ويأتي هذا التنصيب، الذي يأتي لتدعيم المحكمة العليا، في إطار الحركة السنوية للقضاة، التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة 2019، والتي كانت قد انعقدت في 24 من أكتوبر الجاري.