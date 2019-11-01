الحريري: «سرقوا مني وكل واحد جاي حسابو»

بيروت (وكالات) انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأول، فيديو مسرب لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، يتهم فيه أطرافاً لبنانية كانت قريبة بـ«سرقته والاستفادة منه»، مؤكداً أن كل واحد منهم سيحاسب.

وقال الحريري خلال استقباله نواباً وشخصيات ومناصرين في بيت الوسط: «هني ناس كانوا معي ومعروفين مين هني وقديش استفادوا مني وقديش سرقوا مني، صار في لائحة فكل واحد من هيدول صار جاي حسابو».

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