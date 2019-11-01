الاستخبارات الأميركية: أنقرة تنتهك الهدنة

دينا محمود (لندن) أكد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية انتهاك المليشيات السورية المدعومة من تركيا لوقف إطلاق النار المُعلن في شمال شرق سوريا، وتورط مسلحيها في استهداف وقتل المدنيين هناك.

وأوضح أربعة من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الأميركيين أنه تم التحقق من استمرار هجمات الفصائل السورية التابعة لتركيا.

وتدير الولايات المتحدة عمليات المراقبة، باستخدام طائرات مُسيّرة وشبكات استخباراتية، أقامتها أجهزة استخباراتها المختلفة، خلال فترة نشر الإدارة الأميركية لقواتها في سوريا.

وفي تصريحات نشرها موقع «أميركان ميليتري نيوز» الإلكتروني، قال المسؤولون، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم: تتفاقم مخاوف واشنطن في ضوء إرسال نظام رجب طيب أردوغان تعزيزات عسكرية تفوق ما هو ضروري، لحماية (المنطقة الآمنة) المزعومة.

من جانبه، اتهم مظلوم عبدي القائد العام لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، أمس، تركيا بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في شمال سوريا. وأضاف: «إن تركيا بدأت احتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الآشورية».

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