الحوثيون يصدرون أحكاماً بالإعدام ضد مناهضيهم

عدن (الاتحاد) تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية استغلال سيطرتها على المحاكم والأجهزة القضائية من أجل استصدار أحكام جائرة تصل إلى الإعدام بحق المناهضين لانقلابها وأجندتها.

وأفادت مصادر قضائية بأن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء أصدرت حكماً بإعدام على أحد المواطنين النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة عمران، شمالي البلاد. وأكدت مصادر الميليشيات الحوثية، وجهت إلى المواطن عبد الرحمن الشيبة تهمة الخيانة والتخابر مع الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تقوم بتوجيه هذه التهمة ضد المختطفين لديها. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثي اعتقلت المواطن الشيبة، في فبراير 2017، من محل إقامته في مخيم للنازحين، بمنطقة القفلة، محافظة عمران، حيث يقيم مع أسرته نازحاً من محافظة صعدة جراء الحرب، موضحا أن المحاكم الخاضعة للحوثيين حرمته من الدفاع عن نفسه أو تنصيب محام للدفاع عنه وسط رفض أي أسباب للطعن.

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