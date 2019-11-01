كسر هجوم «حوثي» على الضالع لليوم الثالث

صنعاء (الاتحاد)

كسرت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثية الانقلابية على منطقة الفاخر بمديرية قعطبة شمال غرب محافظة الضالع.

وذكرت مصادر في القوات المشتركة بالضالع لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي شنت صباح أمس هجوماً مزدوجاً على منطقة الفاخر غرب قعطبة، موضحة أن الميليشيات هاجمت القوات المشتركة في الفاخر عبو محورين الأول من منطقة غلق الغربية، والثاني من منطقة حبيل العبدي الشمالية.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة، المسنودة بوحدات من قوات الحزام الأمني في الضالع، تمكنت من التصدي للهجومين بعد مواجهات عنيفة استمرت حتى مساء أمس، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي تكبدت أيضاً خسائر مادية.

وهذا ثالث هجوم حوثي، لليوم الثالث على التوالي، على منطقة الفاخر التي حررتها القوات المشتركة في الثامن من أكتوبر المنصرم.

ووصلت مساء أمس تعزيزات عسكرية من ألوية العمالقة الجنوبية لدعم القوات المشتركة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية التي كانت دفعت الأسبوع الفائت بتعزيزات صوب قعطبة لاستعادة منطقة ومدينة الفاخر.

من جهة ثانية، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

واستهدفت الميليشيات بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع عسكرية تابعة للقوات المشتركة في مديريات الدريهمي وحيس والتحيتا، بحسب مصادر ميدانية.

وأقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على إعدام أحد المواطنين في محافظة ذمار وسط اليمن عقب اقتحام منزله تحت مبرر البحث عن مطلوبين لديها من أفراد المقاومة الشعبية.

وأشار مصدر محلي إلى أن أطقماً عسكرية تقل عشرات العناصر المسلحة الحوثية داهمت قرية المشاخرة في مديرية الحداء شرقي مدينة ذمار واقتحمت عدداً من منازل المواطنين في القرية تحت مبرر البحث عن مطلوبين، مشيراً إلى أن الميليشيات أقدمت على إعدام مواطن يدعى سعد مقبل الغياشي بالرصاص إلى جانب استهداف عدد من أفراد أسرته عقب رفضهم عملية التهجم وانتهاك حرمات منزله.

وقال المصدر إن الميليشيات اختطفت عشرات المواطنين من أبناء القرية واقتادتهم إلى سجون تابعة لها في مدينة ذمار، مشيراً إلى أن عدداً من قبائل مديرية الحداء تداعت عقب الهجوم الغاشم الذي تعرضت له قرية المشاخرة في المديرية.