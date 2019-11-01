كوريا الشمالية تعلن عن اختبار ناجح لراجمات صواريخ ضخمة

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أفادت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية بأن جيش البلاد أجرى تجربة ناجحة لراجمات صواريخ ضخمة أمس الخميس.
وقالت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الجمعة، إن الزعيم كيم جونغ أون، أعرب عن ارتياحه لنجاح التجربة، وهنأ العلماء الذين عملوا على تطوير الأنظمة الصاروخية المذكورة.
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وأضافت الوكالة أن تلك المنظومات قادرة على تدمير مجموعة من الأهداف بالكامل بضربة صاروخية مفاجئة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع لكوريا الجنوبية عن رصدها إطلاق بيونغ يانغ لصاروخين باتجاه بحر اليابان، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد نوعهما.
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