كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد يتحدث عن عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكلم الرئيس السوري، بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأوضح الرئيس السوري: "أنه عندما تم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية لم نصدر بيانا، وكذلك لم نصدر بيانا لطرح عودة سوريا إلى الجامعة".

هذا وذكر سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يمنح المنظمة إمكانية المساهمة المباشرة في التسوية السورية، وأن المسألة تمت مناقشتها خلال المنتدى الوزاري "الروسي - العربي".

كما قال وزير الخارجية الروسي، في حوار مع وسائل إعلام عربية، نشر نصه على موقع الخارجية الروسية: "إن التقدم على المسار السياسي يطرح ملفا تم طرحه منذ وقت طويل، حول ضرورة عودة سوريا إلى العائلة العربية، والمقصود جامعة الدول العربية، والكثير هنا سيتوقف على موقف المملكة العربية السعودية، لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها".

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ولاحت في ختام عام 2018، بوادر تفاؤل حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فقبل أن ينتهي العام الماضي أعادت دولة الإمارات العربية افتتاح سفارتها بدمشق.

وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في نوفمبر عام 2011، عضوية سوريا نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.