نائبة البحرين تكشف لـ"الخليج 365" عن قانون عربي موحد لعقوبة الإعدام

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هناك دول تدعم الإرهاب في الدول العربية
وفيما يخص الشأن اللبناني والتدخل الإيراني، أوضحت أن هناك سياسة ممنهجة ضد الدول العربية بشكل عام، فهناك دول غير عربية تعمل علي تشجيع الإرهاب وتدعم الأعمال الإرهابية وإنتشار الفوضي وعدم الإستقرار،
مشدده علي دعمها الكامل للتظاهرات السلمية في لبنان موضحة أن التظاهرات كانت نتيجة لما يعاني منه الشعب اللبناني من تدهور إقتصادي وإجتماعي وفي مجالات عده.
إستهداف المدنين في العراق جريمة لا يجب السكوت عنها
أما عن الشأن العراقي، أعربت "الزايد"، عن قلقها الشديد بشأن الجرائم التي تحدث يوميا بدولة العراق، والتي تستهدف المدنين مما يخلق حالة من الفوضي وانعدام الأمان للشعب العراقي، والتي يترتب عليه إنهيار الوضع الإقتصادي للدولة وهذا الامر لا يجب السكوت عليه.
أزمة سد النهضة
وفيما يتعلق بالشأن السوداني، أوضحت أنه تم التصويت علي رفع الدولة السودانية من قوائم الإرهاب، وذلك بعد مباحثات إستمرت لثلاثة أعوام، حيث كان هناك إنعقاد للبرلمان العربي في عام 2016 لبحث رفع السودان من قوائم الإرهاب، لافته إلي أن هذا القرار سيعمل علي تعزيز تقدمها إقتصاديا ويعمل علي جلب الإستثمارات الأجنبية للدولة السودانية.
مؤكده علي أن دولة السودان تسعي لمحاربة جرائم الإتجار بالبشر، والتي كانت قد إشتهرت بها في الفترة الأخيرة.
وفيما يخص سد النهضة، قالت:" بلا شك أن سد النهضة سوف يضر بمصالح كل من مصر والسودان وذلك لعدد السكان بهما وإعتمادهما الكامل علي الزراعة، مؤكده علي أن البرلمان العربي سيرفع عدد من التوصيات لجامعة الدول العربية بصفته ممثل السيادة العربية.