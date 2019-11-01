كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العربي يكشف القوانين العربية الموحده التي يسنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، اليوم الخميس، عن عدد من القوانين عربية مشتركة، التي يقوم البرلمان بمناقشتها، والتي من أهمها قانون موحد لتطبيق عقوبة الإعدام، والقانون العربي الموحد لتعليم اللغة العربية وتجعلها اللغة الأولي لكافة البلاد العربية.



وأضاف"السلمي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بالجلسة الاولي لدور الإنعقاد الرابع للفصل التشريعي، أن هناك مشروع لربط الكهرباء بين الدول العربية، كما سيكون هناك تبادل تجاري يعزز من حجم الإقتصاد بين الدول، علي أن يتم تنفيذ السوق العربية المشتركة في وقت قياسي.



وتابع بأن وثيقة حقوق الإنسان، والتي يسعي البرلمان العربي علي تطبيقها في كافة الدول العربية ستكون من خلال عدد من القوانين الموحده العربية.