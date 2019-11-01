دعما لـ”نساء المملكة”.. إيفانكا ترامب تزور المغرب

بعد أيام من لقائها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تستعد “إيفانكا ترامب”، ابنة، ومستشارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، لزيارة المغرب، مطلع شهر نونبر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن البيت الأبيض، أن “إيفانكا ترامب” ستركز خلال زيارتها للمغرب، بشكل خاص على التعريف بـ”مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة”، التي ترعاها.

وقالت “إيفانكا ترامب”، في تصريح لوكالة “أسوشيتد بريس”: “إن المملكة المغربية حليف قيم للولايات المتحدة، حقق الكثير من التقدم، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين”.

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وكانت “إيفانكا ترامب”، قد أشادت، في غشت الماضي، باعتماد المغرب لإطار تشريعي جديد، يتعلق بالأراضي السلالية، ويكرس المزيد من المساواة، والانفتاح على الاستثمارات لفائدة النساء على الخصوص، وكتبت في تغريدة على “تويتر”: “نحيي الحكومة المغربية على هذه الخطوة المهمة”، مضيفة: “نتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل”.

وستعقد “إيفانكا ترامب”، التي سيرافقها خلال زيارتها إلى المغرب “شون كايرنكروس”، الرئيس المدير العام لمؤسسة تحدي الألفية، سلسلة من الاجتماعات في الرباط، والدارالبيضاء حول التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتهدف “مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة”، التي تقودها السيدة “إيفانكا ترامب” إلى التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول عام 2025، إذ تخصص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 50 مليون دولار كدفعة أولية لها.