شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يفند أكاذيب «الأبواق» ويكشف حقيقة «اتفاق الرياض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أنه لا صحة لما تردده بعض الأبواق الإعلامية بشأن عرقلة أو رفض حكومي للتوقيع على «اتفاق الرياض»، بهدف خلط الأوراق والإساءة لمواقف الحكومة وتضليل الرأي العام، مجدداً الدعوة للتعامل البناء مع الاتفاق والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية، والعمل الصادق على إنجاح الاتفاق.

وقال الإرياني عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض تم الأسبوع الماضي من قِبل نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، بناءً على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وما يجري حالياً هو ترتيبات بروتوكولية، إضافة لرغبة الأشقاء في الالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود».

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وأشاد وزير الإعلام اليمني بالجهود الاستثنائية المتواصلة التي تبذلها المملكة لجمع كلمة اليمنيين وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وإرساء دعائم اليمن الاتحادي بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في تجسيد عملي لحنكة الدبلوماسية السعودية ودورها البناء في اليمن والمنطقة.

وأضاف: «نثمن عالياً ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود أخوية صادقة في الوقوف مع الشعب اليمني في محنته، وإسناده في معركة استعادة هويته وعودته إلى محيطه العربي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن الاتحادي الذي يتسع لجميع أبنائه في أجواء من التسامح والمحبة والإخاء».

وتابع: «نقدر تقديراً عالياً القيادة الحكيمة للرئيس عبد ربه منصور هادي، وحنكته وصلابة مواقفه الوطنية التي تتجلى في مختلف المصاعب والمحن التي مرت بها بلادنا وشعبنا، وتغليبه المصلحة الوطنية العليا في إدارة الأزمة، وتوجيهه بالتوقيع على الاتفاق تحت سقف الشرعية والثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث».