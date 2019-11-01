أكار يشيد بالتكنولوجيا العسكرية لبلاده في تحقيق أهداف "نبع السلام"

أشاد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ بـ"التكنولوجيا العسكرية التي تمتلكها ​تركيا​ في تحقيق أهدافها العسكرية"، مشيراً إلى ان "سرعة تحقيق الأهداف في عملية نبع السلام، تعود إلى جانب تضحيات ​الجيش التركي​، للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة التي نمتلكها".

ولفت إلى ان "تركيا تعمل جاهدة على تحسين التكنولوجيا التابعة ل​وزارة الدفاع​ من أجل تلبية احتياجات ​القوات المسلحة​ من ناحية، ولجعل التقنية الحالية أكثر كفاءة من ناحية أخرى"، مشيراً إلى أن "نسبة المساهمة الوطنية في الصناعات الدفاعية المعتمدة على التكنولوجيا العليا بلغت 70 في المئة"، مضيفاً "الوسيلة الوحيدة لضمان النمو الاقتصادي المستدام والقدرة التنافسية لتركيا في الساحة الدولية هي من خلال العمل على زيادة ​القيمة المضافة​".