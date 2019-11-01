أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن تهانيه لمدير وكالة الطاقة الذرية الدولية الجديد رافائيل غروسي، معلنًا أنّ "إيران على استعداد لبسط التعاون البنّاء مع الوكالة، في إطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقّة المهنيّة والحياديّة".
ولفت في رسالة التهنئة إلى غروسي، إلى "الدور المهمّ والحسّاس للدول الأعضاء في الوكالة في ما يتعلّق بنزع وعدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك تنمية التعاون النووي السلمي الّذي هو من مهام المنظمة الدولية"، مؤكّدًا "دور الوكالة الحصري في ما يتعلّق بالقضايا النووية في الاتفاق النووي، وكذلك دور المنظمة الدولية على التعاون السلمي بين الأعضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر موسوي هنأ غروسي: إيران مستعدة لبسط التعاون البناء مع وكالة الطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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