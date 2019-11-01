أدرعي: إسرائيل تستهدف موقعين لـ "حماس" بالمدفعية والطائرات شمال غزة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​ عن "استهداف موقعين عسكريين لحركة "حماس" شمال غزة ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل من داخل القطاع"، موضحاً أنه "قبل قليل، قامت دبابة وطائرات تابعة لجيش الدفاع بالإغارة على موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس الإرهابية شمال ​قطاع غزة​".

ولفت إلى أن "ذلك جرى "دا على إطلاق القذيفة الصاروخية قبل قليل من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء اليوم، أنه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه شغل نظام "​القبة الحديدية​" للدفاع الجوي لاعتراضه.