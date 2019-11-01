لفتت مصادر مطلعة لصحيفة "الانباء" الكويتية إلى أن "الارجحية حتى الآن في عملية التكليف لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، وفي حال لم يقبل الحريري تشكيل حكومة من خارج معاييره المعروفة او ان ​الاكثرية​ لم تسمه، هناك وزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​ الذي فوتح بالأمر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانباء: الارجحية حتى الآن في عملية التكليف للحريري ونهاد المشنوق فوتح بالأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.