جبور: خيارنا الاول في التكليف هو الحريري لكنه مقرون بحكومة اختصاصيين

أكد رئيس جهاز التواصل والاعلام في "​القوات اللبنانية​" ​شارل جبور​ أن "الناس والرأي العام يريدون أن يسمعوا الاصلاحات وخريطة الطريق الاصلاحية"، مشيراً إلى ان "الاولوية للرأي العام هي تشكيل حكومة تكنوقراط من اختصاصيين بعيدة عن القوى السياسية والولاءات السياسية كما قال ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كلمته ولبنان بحاجة لحكومة تشكل صدمة ايجابية للبنانيين"، لافتاً إلى "إننا بحاجة لحكومة تنقذ لبنان وتعكس ثقة الناس".

وفي حديث تلفزيوني، لفت جبور إلى ان "القوات اللبنانية" لن تشارك في أي حكومة سياسية وخيارنا الاول في موضوع التكليف هو رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ شرط التزام المواصفات التي نريدها لهذه الحكومة وخيارنا الاول هو الحريري ولكن هذا مقرون مع رغبتنا للحكومة ان تكون حكومة اختصاصيين بعيدة كل البعد عن ال​سياسة​"، مشيراً إلى "إننا نريد حكومة اختصاصيين ليس لوزرائها أي ولاءات سياسية كما قال الرئيس عون أي لا لـ"القوات اللبنانية" ولا "التيار الوطني الحر" ولا "حزب الله" ولا حركة "أمل" ولا غيرها".

وأعرب عن أسفه لـ"تسييس التحركات والتظاهرات و"القوات اللبنانية" نزلت إلى الشارع لانها موجوعة كباقي الناس ونحن مع هؤلاء الناس وإذا أرادوا البقاء في الشارع فنحن معهم وهناك ديناميكية شعبية لا نحركه"، مؤكداً أن "الاساس هو في تشكيل حكومة تنال ثقة المواطنين وعبر هذه الحكومة نضمن عدم نزل المواطنين إلى الشارع".