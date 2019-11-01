صحناوي دعا اللبنانيين الى الاستماع الى كلمة الرئيس عون وقراءتها جيدا

دعا عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ "​الشباب اللبناني​ المحازب وغير المؤيد لأي فريق سياسي الى الاستماع الى كلمة ​الرئيس ميشال عون​ وقراءتها جيداً، وليضغط الجميع اما على نواب حزبه او نواب قضائه ليرفعوا ​السرية المصرفية​ عن حساباتهم ويقروا رزمة القوانين الاربعة التي تعتبر اساساً في ​مكافحة الفساد​".

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