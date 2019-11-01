النشرة: بري يدعو لإشراك ممثلين عن الحراك في الحكومة

قالت مصادر مطلعة لـ"النشرة" أن رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ يدعو الى توزير ​ممثلين​ عن ​الحراك الشعبي​ في ​الحكومة​ العتيدة.

ويركّز بري على ان تكون الحكومة جامعة تضم الجميع بمن فيهم ممثلو الحراك الشعبي، ولكنه لم يحسم بعد الاسم الذي سيسميه لتكليف الحكومة، مع الاخذ بعين الاعتبار موافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على الإسم المطروح.

وبخصوص ​قانون الانتخابات​ تقول المصادر ذاتها إن بري يدفع بإتجاه القبول بطرح مشروع قانون قدّمته كتلة "التنمية والتحرير" على اساس ​لبنان​ دائرة واحدة، عندها يوافق بري على انتخابات مبكرة "اليوم قبل الغد".

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