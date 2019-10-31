الشرطة الإسبانية تبث عملية اعتقال شبكة دعارة تديرها سويدية

الخميس 31 أكتوبر 2019

اعتقال سويدية

كتب Advertisements اليمن العربي ـ متابعات

أوضحت صحيفة "غوارديا سيفيل" الإسبانية، سماح الشرطة المحلية بإقليم مالقا ببث شريط فيديو لعملية اعتقال لشبكة دعارة وإنتاج وبيع مقاطع فيديو إباحية تشتمل على قاصرين، مشيرة إلى أن الشرطة أدانت إمرأة في السويد والحكم عليها بالسجن ست سنوات ، وهي أم لخمسة أطفال في منتصف الثلاثينات وتم اعتقالها.



ووفق الصحيفة المذكورة، فإن الشرطة الإسبانية، وبعد أن تأكدت بأن الجريمة التي ارتكبتها المرأة لم تُنفذ في الأراضي الإسبانية، قامت بتسليم المرأة إلى السلطات السويدية التي بدورها اعتقلت امرأتين وثلاثة رجال آخرين، وجميعهم مواطنون سويديون، وهم يواجهون اتهامات تتعلق بإنتاج وتوزيع مواد إباحية تشتمل على قاصرين.

وقالت الشرطة الإسبانية، إنها تمكّنت من تحديد مكان إقامة المرأة بفضل صورٍ تم تحميلها على وسائط التواصل الاجتماعي من قبل إحدى الفتيات.