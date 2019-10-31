بيلوسي: ماضون في اتخاذ إجراءاتنا للتحقيق مع ترامب

أعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ عن "أننا ماضون في اتخاذ إجراءاتنا للتحقيق مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، موضحة أن "ترامب يتحدى مبدأ الفصل بين السلطات بما يخالف الدستور ويجعل ديمقراطيتنا على المحك".

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