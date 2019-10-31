السعودية | أمرا ملكيا جديدا للملك سلمان .. و«قرار تاريخي» لولي العهد يغير مسار «الشرق الأوسط»

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً ، فبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتعيين الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء الماضي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أومر ملكية بتعيين بعض المسؤولين السعوديين الجدد.

وفى الأمر الملكي الأول بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلا من إبراهيم العساف.

كما تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

السعودية تبشر العالم بـ"القرار التاريخي" المنتظر من ولي العهد

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن "الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير عبد العزيز، في كلمة أمام مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد في الرياض، أمس الأربعاء: "القرار التاريخي سيحدث قريبا... لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

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وأضاف "وسيكون أولا وقبل كل شيء قرارا سعوديا... على وجه التحديد قرار الأمير محمد".

وكان تلفزيون "العربية" قال، الثلاثاء، إن اكتتاب المستثمرين في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية سيبدأ في الرابع من ديسمبرالمقبل.

وأضافت القناة، نقلا عن مصادر، أن الشركة النفطية العملاقة "ستعلن عن سعر الطرح في 17 نوفمبرالمقبل"، مؤكدة أن التداول على الشركة في بورصة الرياض سيبدأ في 11 ديسمبر.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، إن "أرامكو" تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية، أن "شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد المقبل".

من جهته، قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي، إن شركة النفط السعودية أرامكو لم تخاطب الهيئة بشأن طرحها العام الأولي المزمع.

وصرح بستكي للصحفيين، على هامش مؤتمر استثماري في الرياض، أن المؤسسة العامة للاستثمار لم تتلق أي اتصالات من أرامكو أو مستشاريها بشأن الطرح العام الأولي، مضيفا أنها ستدرس الطرح العام مثل سائر الاستثمارات.