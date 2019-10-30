تعرف على توقيتات مباريات المنتخب الوطني في 'خليجي 24'

وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره العماني على استاد خليفة الدولي في الـ24 من الشهر المقبل عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، فيما سيواجه الكويت على ذات الملعب في الـ30 من الشهر ذاته عند الساعة لخامسة والنصف مساءً.وفي مباراته الثالثة، سيواجه العراق منتخب قطر "صاحب الأرض"، على المعلب ذاته في تمام الساعة الثامنة من يوم 3 كانون الأول المقبل، واخيراً سيواجه اليمن على ذات الملعب في السادس من الشهر ذاته عند الساعة الرابعة مساءً.

علما ان البطولة ستجري بنظام الدوري، والذي يجمع أكثر النقاط سيتوج بلقب البطولة من مرحلة واحدة.

