شكرا لقرائتكم فيديو يفطر القلب.. ابن السنتين عالق في بئر منذ 3 أيام! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسائل التواصل الاجتماعي لم تهدأ من ساعات، بعد أن انتشر هاشتاغ #savesujith ، من أجل حث المسؤولين في الهند على فعل المستحيل لإنقاظ حياة طفل سقط في بئر، حيث دخل مسعفون في سباق مع الوقت، الاثنين، لإنقاذ طفل في الثانية من العمر عالق منذ أكثر من 72 ساعة في بئر يبلغ عمقها 26 متراً في جنوب الهند، بحسب ما أفاد مسؤولون.

بدأت القصة عندما سقط الطفل في الهوّة البالغ قطرها 30 سنتيمتراً بعد ظهر الجمعة، عندما كان يلعب في جوار بيته في تيروشيرابالي في ولاية تاميل نادو.

وسرعان ما وضع أنبوب لتزويده بالأكسجين وقيست حرارة جسمه بواسطة أداة خاصة.

وكان سوجيت ويلسون فاقداً للوعي لكن يتنفّس حتى صباح الأحد، إلا أنه تعذّر على المسعفين التحقّق من وضعه بعد ذلك الحين.

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"سباق مع الوقت"

الطفل علق في بادئ الأمر عند مستوى 9 أمتار قبل أن ينزلق إلى قاع البئر في وضعية أفقية.

وقال كبير المسؤولين في الموقع جوهرلال نهرو "إنه سباق مع الوقت"، حيث حفر العمّال حفرة موازية للبئر الأحد لكن آلة الحفر انكسرت على عمق 9 أمتار بسبب الأرض الصخرية.

وفشلت محاولاتهم استخدام أجهزة روبوتية لشدّ حبل حول معصم الطفل الأحد.

عمال الإنقاذ يحملون معدات حفر ثقيلة أثناء عملية الطفل

ليست أول مرة!

هذه الواقعة هي أحدث فصول الحوادث، التي تطال أطفالاً يسقطون عرضة في آبار مهملة في مناطق ريفية في الهند.

وفي العام 2006، تصدّرت مجريات إنقاذ ولد في السادسة الأخبار، بعد انتشاله سالما من بئر عمقها 18 متراً علق فيها لحوالي 48 ساعة.