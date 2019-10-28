هذا ما قاله سفير هولندا بالمملكة عن مطار الملك خالد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

Advertisements الخليج 365 - وكالات

أشاد سفير هولندا لدى المملكة العربية السعودية “يوست رينتشس”، بسرعة وإنجاز الإجراءات داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض.



وقال رينتشس في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “في طريقي إلى جدة عبر مطار الرياض فقط 3 دقائق من السيارة إلى البوابة، مدهش!”.

وشدد السفير على أنه لم يحظَ بأي معاملة خاصة أو استثنائية، حيث مر بالطريق العادي لأي مسافر، من جهتها، ردت مطارات الرياض على تغريدة السفير بالترحيب به، متمنية له رحلة سعيدة.