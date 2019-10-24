العراق يشهد اقامة أول دوري للركبي بمشاركة اربعة فرق

وشهد اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين واندفاع كبير من قبل اللاعبين لتسجيل التقدم مبكرا في الشوط الاول وهذا ما تحقق عن طريق لاعب الاسكان مصطفى الحمداني الذي تجاوز لاعبي الحدود وحدود الملعب معلنا عن اول (تراي) هدف في الدوري العراقي للركبي مسجلا رقما تاريخيا باسمه، فيما هدف زميله حسين عدنان (البلنتي) ليتقدموا بسبعة نقاط. وفي الدقيقة السابعة والأخيرة من زمن الشوط الأول سجل رسول شايع (تراي) للإسكان لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بـ 12 نقطة نظيفة.

وفي الشوط الثاني وبدقيقته الأولى قلص الحدود النتيجة بالتسجيل عبر عمر طارق اعقبه بدقيقتين زميله لطيف خالد بالتسجيل في حين اضاع حيدر كريم ( بلنتيين ) ليبقي الإسكان متقدما بنقطتين حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت تسجيل الإسكان لعشر نقاط عن طريق انس فالح وزميله رسول شايع وبرغم اضاعة اللاعبين الحمداني وعدنان لبلنتيين الا ان الاسكان انهى المباراة متفوقا على الحدود بنتيجة 22 مقابل 10 نقاط ، بعد اطلاق صفارة الحكم مصطفى عبد الذي وفق بادارة اللقاء الى جانب مساعديه محمد علي وسرمد عبد .

يذكر أن فريق الإسكان تاهل للمباراة النهائية بفوزه على البلدي بنتيجة 41 مقابل 5 نقاط في حين تأهل الحدود على حساب الجماهير بواقع 15 مقابل 5 نقطة.