بعد تأهل “الأسود”.. تعرف على المنتخبات الـ16 التي ستخوض نهائيات الـ”شان”

ضمن المنتخب المغربي لكرة القدم، أول أمس السبت، تأهله لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في الكاميرون، وذلك بعد فوزه على منتخب الجزائر بثلاثية.

المنتخب السوداني، كان هو أول المتأهلين على حساب تنازانيا، وأول أمس السبت، ضمنت 5 منتخبات أخرى، وصولها للنهائيات، بعد أن أقيمت مبريات إياب الدور الحاسم المؤهل لـ”الشان”، ويتعلق الأمر بكل من أوغندا، التي فازت على بوروندي بلاثية، زامبيا، على حساب سواتيني، بالرغم من تعادلها إيجابا بهدفين لمثلهما.

كما تأهل أيضا لهذا الدور، منتخب رواندا، بالرغم من تعادله بميدانه، بهدف لمثله أمام إيثوبيا، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

التأهل، كان ايضا من نصيب منتخب طوغو، الذي خلق المفاجأة، وأزاح منتخب نيجيريا، وصيف بطل النسخة الماضية، بالرغم من هزيمته في نيجيريا بهدفين دون رد، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بلومي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

آخر المتأهلين، كان منتخب ناميبيا، على حساب مدغشقر، بعد أن انتصر عليه بهدفين اثنين دون مقابل.

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وأمس الأحد، أكملت 8 منتخبات عقد المتأهلين للنهائيات، ويتعلق الأمر بـ:

زيمبابوي، على حساب ليسوطو، الكونغو الديموقرطية على حساب إفريقيا الوسطى، الكونغو على حساب غينيا الاستوائية، بوركينافاسو على حساب غانا، غينيا على حساب السينغال، النيجر على حساب الكوت ديفوار، تونس على حساب ليبيا، ومالي على حساب موريتنيا.

لتصبح القائمة النهائية للمنتخبات التي ستشارك في النهائيات، على الشكل التالي:

الكاميرون (البلج المستضيف)، المغرب، تونس، السودان، الكونغو الديموقراطية، الكونغو برازافيل، زيمبابوي، بوركينافاسو، غينيا، النيجر، مالي، رواندا، طوغو، ناميبيا، أوغندا، وزامبيا.