دعت ​السفارة السعودية​ في ​بيروت​، جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات. كما دعت ​السفارة الاماراتية​ في بيروت، مواطني ​الدولة​ المتواجدين بأخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن التظاهرات، متمنية على المسافرين عبر ​مطار بيروت الدولي​ التوجه للمطار بشكل مبكر تحسباً لقطع بعض الطرق المؤدية إليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارتا السعودية والامارات تدعوان مواطنيها لأخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.