[ السعودية: وفاة 35 معتمراً وإصابة آخرين في حادثة صدام بالمدينة المنورة ]

توفي عشرات المعتمرين، من جنسيات مختلفة، في حادثة سير مروع لحافلة تقل معتمرين، بالمدينة المنورة شمالي غرب السعودية، اليوم الخميس.



ونقتل وكال الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، قوله إن الحادثة وقعت بعد اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل تسعة وثلاثين شخصا من المعتمرين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية، بمعدة ثقيلة (شيول)، وذلك بمركز الأكحل في منطقة المدينة المنورة.



وأكد المتحدث، أنه نجم عن الحادث وفاة 35، وإصابة 4 من ركابها، ونقلهم إلى مستشفى الحمنة.



وأضافت الوكالة أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث، ولم تذكر أسماء البلدان التي ينحدر منها الضحايا.



