هل التزم امجد راضي بعقوبات الاتحاد الاسيوي؟.. إدارة الصقور تكشف الحقيقة

وقال نائب رئيس النادي العميد وليد الزيدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللاعب سيباشر بالتدريبات مع الصقور بعد الثالث عشر من شهر كانون الأول المقبل بحسب الكتاب الصادر من قبل الإتحاد الاسيوي".وأضاف الزيدي أن "على وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر من نشر هكذا أخبار كون النادي والجهاز الفني ملزم بتعليمات الإتحاد الاسيوي التي تتيح للمهاجم امجد راضي الانخراط بالتدريبات في التاريخ الذي تم تحديده لتجنب العقوبات".

وكان راضي قد تلقى عقوبة بحرمانه من اللعب لمدة اربع سنوات بسبب تناوله مواد محظورة في نهائي بطولة كأس الاتحاد الاسيوي بالبصرة نهاية عام 2018، ولكن بعد نجاح الاعتراض الذي قدمه محاميه، قلص الاسيوي العقوبة الى سنة واحدة.