2019-10-17 | 17:26
968 مشاهدة
كشفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي والجهاز التدريبي للفريق الأول لكرة القدم، حقيقة الانباء التي تحدثت عن مباشرة اللاعب امجد راضي بالتدريبات مع الفريق.
وأضاف الزيدي أن "على وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر من نشر هكذا أخبار كون النادي والجهاز الفني ملزم بتعليمات الإتحاد الاسيوي التي تتيح للمهاجم امجد راضي الانخراط بالتدريبات في التاريخ الذي تم تحديده لتجنب العقوبات".
وكان راضي قد تلقى عقوبة بحرمانه من اللعب لمدة اربع سنوات بسبب تناوله مواد محظورة في نهائي بطولة كأس الاتحاد الاسيوي بالبصرة نهاية عام 2018، ولكن بعد نجاح الاعتراض الذي قدمه محاميه، قلص الاسيوي العقوبة الى سنة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل التزم امجد راضي بعقوبات الاتحاد الاسيوي؟.. إدارة الصقور تكشف الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.