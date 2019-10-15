بغياب 13 لاعباً.. الزوراء يستغل فترة التوقف بمباراة ودية أمام النفط

وقال المتحدث الإعلامي باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "نادي الزوراء، سيخوض مباراة ودية أمام نادي النفط يوم غدٍ الاربعاء المصادف 16/ 10 الساعة الثالثة على ملعب النفط".وأوضح رشيد، أن "المباراة تأتي ضمن استعدادات الفريقين لخوض الدور الخامس والذي سينطلق يوم 22 تشرين الأول الجاري".

وأضاف أن "الزوراء يعاني من غياب 13 لاعباً، تسعة لاعبين انضموا إلى المنتخبات الوطنية فيما يغيب اربعة لاعبين اخرين بسبب الإصابة".

يذكر ان الزوراء حصد أربع نقاط في مباراتين، بتعادله امام السماوة فوزه على الشرطة.

