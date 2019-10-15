بغياب 13 لاعباً.. الزوراء يستغل فترة التوقف بمباراة ودية أمام النفط

2019-10-15 | 11:18
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يسعى نادي الزوراء، إلى استغلال فترة توقف الدوري العراقي الممتاز، بإقامة مباراة ودية أمام النفط قبل استئناف الدوري مجدداً.
وأوضح رشيد، أن "المباراة تأتي ضمن استعدادات الفريقين لخوض الدور الخامس والذي سينطلق يوم 22 تشرين الأول الجاري".
وأضاف أن "الزوراء يعاني من غياب 13 لاعباً، تسعة لاعبين انضموا إلى المنتخبات الوطنية فيما يغيب اربعة لاعبين اخرين بسبب الإصابة".
يذكر ان الزوراء حصد أربع نقاط في مباراتين، بتعادله امام السماوة فوزه على الشرطة.
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