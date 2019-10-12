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حيوان غريب مفترس يقتل مواطن في الضالع

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الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 12 أكتوبر 2019

الوحش

حيوان غريب مفترس يقتل مواطن في الضالع

الضالع - الخليج 365

قال سكان محليون أنهم حيوان مفترس غريب، قتل الجمعة الماضية، بائع نحل من أبناء تهامة في مديرية جحاف بمحافظة الضالع .

 

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وذكر السكان أن الوحش هاجم صاحب نحل من أبناء تهامة يعمل بين النحل وهو نائم في قرية الذنان وأثناء صراخ النحال سمعه أحد أبناء القريه الذي كان يحرس مزرعة  القات الخاصة به فادركه وأطلق على الوحش النار من سلاحه الآلي بأربعة مخازن أي ١٢٠ طلقه حتى أرداه قتيلاً .

 

وتساءل السكان ترى كم إفترس هذا الوحش من البشر والمواشي طوال السنوات الماضية .. مشيرين إلى أن السكان من شباب القرية توافدوا بعد سماع اطلاق النار الكثيف وحملوا الوحش على متن سيارة هايلكس غمارة بعد أن شاهدوا النحال قد فارق الحياة.

 

ولازال حتى الأن لا يعرف ما هي فصيلة هذا الوحش .

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