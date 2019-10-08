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لا يفوت نجم كرة القدم “زلاتان ابراهيموفيتش” الفرصة، ليستمتع بالثروة، التي جاناها باحترافه كرة القدم، إذ استغل هذه المرة عيد ميلاده 38، قبل أيام، ليقدم لأنفسه هدية ثمينة، بلغت قيمتها 1.6 مليون أورو.
واشترى “زلاتان”، الذي يمارس في صفوف فريق لوس أنجلس كلاكسي الأمريكي، لنفسه، سيارة ” فيراري مونزا”، التي تصل قيمتها إلى 1.6 مليون أورو، وتتوفر على مميزات استثنائية.
ومن بين مميزات سيارة إبراهيموفيش الجديدة أنها تقطع مسافة من الصفر حتى 60 كم في الساعة بنحو 2.6 ثانية.
ويعشق إبراهيموفيش السيارات بشكل كبير، وقد خصص أول مقابل حصل عليه للتوقيع لنادي أياكس الهولندي في بداية مسيرته، لشراء سيارة فيراري فاخرة، جعلته حديث الصحافة الهولندية والأروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيموفيش يشتري هدية لنفسه في عيد ميلاده.. قيمتها أكثر من مليار ونصف سنتيم – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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