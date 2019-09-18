الكويت تفتتح أكبر استديو إخباري في الشرق الأوسط

افتتح وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي محمد الجبري استديو الاخبار 300 الجديد في مقر وزارة الاعلام، وذلك بحضور وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي وعدد من الوكلاء المساعدين والمديرين ومسؤولي الوزارة.

وأكد الوزير الجبري في تصريح صحافي عقب جولة قام بها داخل الاستديو، ان مساحة الاستديو تقدر بأكثر من 750 مترا، مشيرا الى ان هذا الاستديو يليق بمستوى الكويت وكذلك قطاع الاخبار والبرامج السياسية.

وقال الجبري ان الوزارة تعمل على وضع آلية معينة وخطط للسير عليها، مشيرا الى ان الوزارة افتتحت مؤخرا قناة الطفل وخلال الأسابيع المقبلة ستصل للوزارة سيارات حديثة مجهزة وذلك

لقطاع الهندسة بالوزارة، وان «الاعلام» مستمرة في انجاز مشاريعها مع التركيز على مواكبة التطور التكنولوجي الذي يعمل على تطوير الاعلام في الكويت.

وأشار الجبري الى ان هذا الاستديو الجديد هو أكبر وأحدث استديوهات الاخبار في الشرق الأوسط، واصفا إياه بانه انجاز رائد يواكب استراتيجية الحكومة لتطوير الاعلام، وذلك لما سيقدمه من تعزيز للمحتوى الإعلامي من خلال البرامج المتخصصة والنشرات الإخبارية التي سيحتضنها الاستديو على مدار اليوم.

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وأضاف الجبري ان الاستديو سيشكل نقلة نوعية في تقنيات وأسلوب البث

التلفزيوني لقطاع الاخبار والبرامج السياسية خاصة ولتلفزيون الكويت بشكل عام والذي صمم وفق احدث المعايير الفنية والتقنية التي تعزز من جودة الأداء الاحترافي، مشيرا الى ان الاستديو تم تنفيذه على مرحلتين، شملت الأولى بناء شبكة حديثة من الأنظمة والمعدات والثانية تضمنت تطوير الاستديو بالشاشات والديكورات الجديدة.

من جانبه، قال وكيل قطاع الاخبار والبرامج السياسية في وزارة الاعلام عادل العازمي ان استديو الاخبار سيعمل بحلته الجديدة، مشيرا الى ان الاستديو مجهز بقاعة تحرير متميزة تعمل بنظام «اي نيوز» لها القدرة على التواصل بين اقسام الاخبار من مادة فيلم وصورة وجرافيك.

وقال العازمي ان الاستديو مجهز بنظام تشغيلي متطور وإضاءة متطورة وشاشات تستخدم للمرة الأولى عالية الجودة، معربا عن امله ان يكون الاستديو إضافة متميزة للإعلام الكويتي ووزارة الاعلام.