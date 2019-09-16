الموت يحزن قلب صلاح الدين بصير.. والرجاء يقدم تعازيه

فقد صلاح الدين بصير، واحد من أبرز نجوم كرة القدم المغربية، وفريق الرجاء البيضاوي، اليوم الإثنين، أخته، التي غادرتنا لدار البقاء.

وقدم نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، تعازيه للاعب وعائلته الصغيرة والكبيرة على هذا الفقدان الجلل.

بدورنا، يقدم “اليوم24” تعازيه الخالصة لبصير وعائلته، سائلين العلي القديم أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه رجعون.