شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب يكشف عن الأمر الخطير في حرب إيران ضد السعودية والان مع التفاصيل

قال الكاتب عبدالله بن بجاد العتيبي، إن "السعودية هي العدو الأول للمشروع الإيراني في المنطقة، مشروع التوسع وبسط النفوذ والهيمنة، والسعودية أعلنت تصديها لهذا المشروع المعادي سياسياً واقتصادياً وكذلك عسكرياً في اليمن، والهجوم بالطائرات المسيّرة "الدرون" على معملين تابعين لأرامكو في مدينة بقيق السعودية حدث خطير في دلالاته واعتداء صريح".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "الاتحاد" إن "إيران وعدت منذ بدء العقوبات الأمريكية الصارمة عليها بأنها إذا لم تصدر نفطها فإنها ستمنع تصدير النفط من الخليج العربي، فسعت أولاً لإغلاق مضيق هرمز والاعتداء على السفن العابرة فيه واختطاف بعضها، ثم هدأت بعض الشيء في المضيق نظراً لشبه الإجماع الدولي على إدانتها وتهديدها لخطوط الملاحة الدولية وتهديدها لأسواق الطاقة.

وتابع "ثانياً، خففت إيران من اعتداءاتها على مضيق هرمز وركزت أكثر على استهداف النفط السعودي، فكانت حادثة استهداف خط أنابيب النفط الرابط بين شرق السعودية وغربها في محافظة الدوادمي وسط السعودية بطائرات مسيرةٍ، ثم استهدفت منشأة نفطية في حقل الشيبة النفطي، واليوم هاجمت معملين تابعين لأرامكو في مدينة بقيق.

ومضى "طريقة الهجوم واحدةٌ، وهي الطائرات المسيرة "الدرونز" التي تطير لمسافات طويلة تبلغ مئات الكيلومترات على علوٍ منخفضٍ لا يسمح للرادارات برصدها والتصدي لها، وهذه مشكلة خطيرة يجب إيجاد الحلول الحقيقية لها، والعالم مليء بالصناعات العسكرية الكفيلة بإيجاد حلول أو خلقها إذا تطلب الأمر.

وبين أن "إيران هاجمت السعودية بالتنظيمات الإرهابية سنيةً مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش" وشيعياً عبر العديد من الخلايا الإرهابية والمليشيات التي بنتها في بعض الدول العربية وهي خارجة عن سيطرة الدولة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، يعني في الحدود الشمالية والجنوبية للسعودية، ومن هنا فالسعودية لم يكن باستطاعتها السكوت على مثل هذا التهديد الاستراتيجي الواضح، فشرعت من بضع سنوات في مواجهة قوية للنظام الإيراني الغاشم والديكتاتور وناشر الفوضى والإرهاب.

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وأشار إلى أن "الخطير في الأمر هو أن تبدأ إيران في تعميم هذا النموذج الجديد في حربها ضد السعودية وتعزيزه وتوسيعه، واستخدام أراضي الدول العربية التي تسيطر فيها مليشياتها لتنفيذ ذلك بوتيرة أسرع وأكثر امتداداً مع كل ما يرافق هذا من خروقات صريحة للقوانين الدولية والاعتداءات العسكرية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

واستطرد "استنكرت دولة الإمارات هذا الاعتداء المشين وأكدت أن أمنها من أمن السعودية، وفعلت الأمر ذاته غالبية دول الخليج العربي والدول العربية وبعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأقوى دولياً للسعودية وأمريكا تقود العالم في محاصرة إيران وإخضاعها لأقسى العقوبات التي لم يمر النظام الإيراني بمثلها من قبل.

واعتبر "ردّ إيران على هذه العقوبات هي التصعيد والتهديد، وأداتها لذلك هو المليشيات الإرهابية التي صرفت عليها لعقود من الزمن، والتنظيمات الإرهابية السُنية، وقد بدأت بعض هذه التنظيمات تستعيد نشاطها في أكثر من مكان في المنطقة والعالم، وبالتأكيد فإيران اليوم محتاجة لتحريك كل أذرعها لمواجهة هذه العقوبات، بمعنى أن إيران لجأت في مواجهة هذه العقوبات إلى أفضل ما تحسنه وهو نشر الفوضى والإرهاب.

وقال "لا أحد في المنطقة أو العالم ينادي بالحرب المباشرة مع إيران، وإيران تصعد باتجاهها لأنها لا تريد الاختناق بالعقوبات الصارمة، والنظام الإيراني يفهم جيداً أن عليه المخاطرة بكل شيء الآن بدلاً من الخضوع الذليل الذي سيكون هو النتيجة الطبيعية لهذه العقوبات.

واختتم "يجب أن تفهم إيران أن مثل هذا الاستهداف المباشر للمنشآت النفطية السعودية لا يمكن أن يمرّ من دون عقوبة رادعة، ومن ذلك ما نادى به السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من توجيهه ضربات عسكرية للمنشآت النفطية الإيراني لردعها وتعريفها بعواقب سياساتها التخريبية في المنطقة أو ما يشابه هذا المقترح من أفكار وخطط.